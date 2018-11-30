Разгонный блок с военными спутниками отделился от ракеты "Рокот"

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Разгонный блок "Бриз-КМ" с кластером из трех военных спутников отделился от ракеты "Рокот", сообщили журналистам в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Космическая головная часть ракеты космического назначения легкого класса "Рокот" в составе разгонного блока "Бриз-КМ" и трех космических аппаратов, запущенных в интересах Минобороны России, в расчетное время – 05.33 мск штатно отделилась от второй ступени ракеты-носителя "Рокот", — говорится в сообщении.

На расчетные орбиты аппараты выйдут примерно через два часа. Пуск ракеты "Рокот" с космодрома Плесецк прошел 30 ноября в 5.27 мск.

Это второй пуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот" с космодрома Плесецк в 2018 году. Предыдущий пуск "Рокота" прошел в апреле текущего года.

Первый пуск ракеты космического назначения "Рокот" состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего за этот период с космодрома было проведено 29 пусков этой ракеты, на орбиты выведены около 70 космических аппаратов различного назначения.

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения Межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. "Рокот" состоит из блока ускорителей (первая и вторая ступени) и космической головной части, состоящей из разгонного блока "Бриз-КМ", головного обтекателя, переходной системы, промежуточного отсека и отсека полезной нагрузки.

"Рокоты" производит предприятие Центр имени Хруничева.