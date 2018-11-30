С Плесецка стартовала ракета "Рокот" с военными спутниками

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Ракета "Рокот" стартовала с космодрома Плесецк с блоком военных спутников, сообщили в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Старт ракеты-носителя легкого класса состоялся в 05.27 мск с пусковой установки №3. За пуском и полетом ракеты следили средства автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

В 05:29 мск ракету приняли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра им. Германа Титова Космических войск ВКС. Спустя четыре минуты головная часть ракеты штатно отделилась от ее второй ступени.

На расчетные орбиты аппараты выйдут примерно через два часа.

Это второй пуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот" с космодрома Плесецк в 2018 году. Предыдущий пуск ракеты этого класса состоялся в апреле текущего года.

Первая ракета "Рокот" была запущена с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего за этот период с космодрома было проведено 29 стартов этой ракеты, на орбиты выведены около 70 космических аппаратов различного назначения.

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения Межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. "Рокот" состоит из блока ускорителей (первая и вторая ступени) и космической головной части, состоящей из разгонного блока "Бриз-КМ", головного обтекателя, переходной системы, промежуточного отсека и отсека полезной нагрузки.

"Рокоты" производит предприятие Центр имени Хруничева.