За контракт НАСА для лунных миссий поборются девять частных компаний

ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. НАСА отобрало девять частных компаний для участия в тендере по отправке исследовательских проектов на Луну, сообщил в четверг глава организации Джим Брайденстайн, выступление которого транслировалось на сайте НАСА.

В число отобранных компаний вошли Astrobotic Technology, Deep Space Systems, Draper, Firefly Aerospace, Intuitive Machines, Lockheed Martin Space, Masten Space Systems, Moon Express, Orbit Beyond. Наиболее именитой и крупной из них является Lockheed Martin Space, постоянный подрядчик НАСА и ВС США в разработке и создании космических аппаратов. В оглашенный список не вошла частная компания SpaceX, владелец которой Илон Маск ранее заявлял о планах колонизации Марса.

Как пояснили в НАСА, на контракты в рамках программы коммерческих доставок грузов на Луну (Commercial Lunar Payload Services, CLPS) в предстоящее десятилетие будет выделено 2,6 миллиарда долларов. Выбирать подрядчиков НАСА будет в ходе тендеров, сравнивая технические возможности, стоимость и график, сообщили в ведомстве.

НАСА разрабатывает идею создания окололунной станции Gateway, с которой в будущем будут осуществляться полеты человека на лунную поверхность и обратно на многоразовых посадочных аппаратах. Как заявил в четверг Брайденстайн, это достижимо в ближайшие десять лет. Луна, надеются в НАСА, станет этапом на пути к пилотируемому полету в космос.

НАСА подчеркивает, что проект окололунной станции будет международным, но настаивает на лидерстве США в нем.

"Таким образом, когда вы думаете о будущем, это поистине будет международным (проектом) и, конечно, США хотят быть его огромной частью и в действительности вести его за собой", — заявил Брайденстайн.

Он отметил, что Вашингтон видит Gateway и связанную с ним инфраструктуру "открытой" с тем, чтобы частное лицо или компания в любой точке мира могла принять в нем участие и воспользоваться возможностями полета на Луну и доставки исследовательских проектов на нее.

Ранее сообщалось, что строительство станции на лунной орбите начнется в 2022 году, а первый пилотируемый полет к ней намечен на 2024 год, посадка американцев на поверхность Луны, по планам НАСА, состоится не раньше конца 2020-х годов.