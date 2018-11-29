В НАСА рассказали о планах по изучению Луны

ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Постоянное присутствие людей на Луне станет реальностью в течение десяти лет, уверен глава НАСА Джим Брайденстайн.

"Я думаю, мы приблизительно в десяти годах от того, чтобы люди постоянно находились на Луне", — сказал Брайденстайн в четверг в интервью изданию Hill.

По его словам, США сейчас строят космическую станцию Gateway, которая будет двигаться на лунной орбите.

"Подумайте о ней как о многоразовом пилотируемом модуле, на котором на орбите Луны будут находится люди. Мы хотим, чтобы оттуда полеты на Луну и обратно совершали многоразовые посадочные устройства. Мы можем достичь этого уже приблизительно в десятилетний срок", — сказал Брайденстайн.

Он заверил, что "новая окололунная станция будет международной". Взаимодействие в космосе должно не становиться зависимостью партнеров друг от друга, а оставаться сотрудничеством, считает глава НАСА.

Позднее в четверг НАСА объявит о заключении партнерских отношений с девятью американскими компаниями в рамках программы по доставке коммерческих грузов на лунную поверхность и орбиту Луны.