В НАСА рассказали о планах по изучению Луны

ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Постоянное присутствие людей на Луне станет реальностью в течение десяти лет, уверен глава НАСА Джим Брайденстайн.
"Я думаю, мы приблизительно в десяти годах от того, чтобы люди постоянно находились на Луне", — сказал Брайденстайн в четверг в интервью изданию Hill.
По его словам, США сейчас строят космическую станцию Gateway, которая будет двигаться на лунной орбите.
Он заверил, что "новая окололунная станция будет международной". Взаимодействие в космосе должно не становиться зависимостью партнеров друг от друга, а оставаться сотрудничеством, считает глава НАСА.
Позднее в четверг НАСА объявит о заключении партнерских отношений с девятью американскими компаниями в рамках программы по доставке коммерческих грузов на лунную поверхность и орбиту Луны.