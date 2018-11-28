В "Роскосмосе" объяснили, почему станция на Луне перспективнее окололунной

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Идея создания окололунной станции выглядит непривлекательно из-за высокого уровня радиации у Луны для работы там длительных экспедиций и отсутствия для станции большого количества научных задач, считает директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент Анатолий Петрукович, слова которого приведены в сообщении на сайте Роскосмоса.

"Экспедиция на Марс при нынешнем уровне развития космических технологий будет только разовым мероприятием. Луна — наиболее логичная цель, при этом мы говорим именно о поверхности Луны. Окололунная станция гораздо менее интересна, так как из-за высокой дозы радиации космонавты не могут находиться там постоянно и научных целей для этой станции не так много", — отметил Петрукович.

Вопросы исследования и освоения Луны рассматривались в ходе прошедшего в Москве заседания Совета РАН по космосу и научно-технического совета Роскосмоса.