В "Роскосмосе" рассказали о сроках лунной программы России

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Разрабатываемая "Роскосмосом" и РАН программа исследования и освоения Луны будет рассчитана до 2040 года, говорится в сообщении на сайте госкорпорации по итогам заседания Совета РАН по космосу с участием гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и президента Российской академии наук Александра Сергеева.

"Реализация лунной программы будет проходить в несколько этапов до 2040 года", — говорится в сообщении.

Как ранее рассказал РИА Новости Рогозин, разработка программы займет еще три месяца, после чего результаты будут представлены президенту и в правительство.