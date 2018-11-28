Под Челябинском провели учения на случай аварии "Союза МС-11"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Поисково-спасательная группа Центрального военного округа России (ЦВО) провела учение в Челябинской области на случай аварии транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-11", сообщает в среду ЦВО.

"В маневрах были задействованы поисково-эвакуационные машины-амфибии "Синяя птица", которые прибыли к месту условной аварийной посадки. Экипажи амфибий при помощи специального крана эвакуировали капсулу с находящимися в ней "космонавтами". Специалисты извлекли условных космонавтов из объекта, а медики оказали им первую помощь. Спасатели-парашютисты совместно с экипажем вертолета Ми-8 отработали эвакуацию "космонавтов" при помощи грузоподъемного устройства", — говорится в сообщении.

В учениях было задействовано около 100 человек, а также свыше 10 единиц авиатехники — самолеты Ан-26 и вертолеты Ми-8.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось вернуться в спускаемом аппарате корабля на Землю.

Старт "Союза МС-11" запланирован на 3 декабря 2018 года с площадки №1 ("Гагаринский старт") космодрома Байконур. В составе основного экипажа экспедиции МКС-58/59 — космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт CSA Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн Макклейн, уточняет ЦВО.