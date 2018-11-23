Упавший после аварии "Союза-ФГ" биопринтер для печати органов уцелел

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Биопринтер для печати органов в космосе "Органавт", который находился в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-10", уцелел после падения с высоты в 60 километров во время аварии ракеты "Союз-ФГ". РИА Новости располагает фотографиями аппарата после удара о землю.

Во время аварии 11 октября бытовой отсек "Союза МС-10" отстыковался от спускаемого аппарата с космонавтами. Ранее СМИ сообщали, что отсек сгорел в атмосфере, после этого проходила информация, что биопринтер был полностью уничтожен после падения.

"Органавт" уцелел, разбились камеры и обшивка, но он работает", — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Инвитро", которая финансировала создание биопринтера в лаборатории "3Д Биопринтинг Солюшенс".

В пресс-службе отметили, что при падении "Органавт" выдержал нагрузку более 100g. Также после удара о землю уцелела одна кювета с биоматериалом. На фотографиях также видны выгравированные имена членов команды, которые трудились над созданием аппарата.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина этот полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.