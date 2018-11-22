Третий спутник "Благовест" запустят 21 декабря, сообщил источник

БАЙКОНУР, 22 ноя — РИА Новости. Запуск третьего спутника "Благовест" на ракете "Протон" состоится 21 декабря, сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконур.

"В графике стоит на 21 декабря. Ориентировочное время пуска — 3.15-3.30 мск", — сказал собеседник агентства.

Это будет уже третий спутник "Благовест" на орбите. Первые два пуска прошли 17 августа 2017 года и 19 апреля 2018 года. Ранее глава компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" (ИСС), которая строит эти спутники, Николай Тестоедов сообщал РИА Новости, что запуск четвертого аппарата ожидается в первом квартале 2019 года.

Телекоммуникационные спутники "Благовест" разрабатываются в компании ИСС по контракту с Минобороны России на базе платформы "Экспресс-2000". Спутники способны выполнять высокоскоростную передачу данных, телерадиопрограмм, обеспечивать доступ во всемирную компьютерную сеть, телефонию. Гарантированный срок работы на орбите — 15 лет.

Полезная нагрузка на спутники создается ИСС при участии европейской компании Thales Alenia Space. После начала процесса импортозамещения ИСС сообщила о создании полезной нагрузки собственного производства, но соотношение российских и импортных комплектующих неизвестно.