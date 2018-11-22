Третий спутник "Благовест" запустят 21 декабря, сообщил источник

БАЙКОНУР, 22 ноя — РИА Новости. Запуск третьего спутника "Благовест" на ракете "Протон" состоится 21 декабря, сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконур.
Это будет уже третий спутник "Благовест" на орбите. Первые два пуска прошли 17 августа 2017 года и 19 апреля 2018 года. Ранее глава компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" (ИСС), которая строит эти спутники, Николай Тестоедов сообщал РИА Новости, что запуск четвертого аппарата ожидается в первом квартале 2019 года.
Полезная нагрузка на спутники создается ИСС при участии европейской компании Thales Alenia Space. После начала процесса импортозамещения ИСС сообщила о создании полезной нагрузки собственного производства, но соотношение российских и импортных комплектующих неизвестно.