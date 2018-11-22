Орбиту МКС планируют поднять на 1,1 километра

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Коррекция орбиты Международной космической станции запланирована на 27 декабря, средняя высота орбиты увеличится на 1,1 километра, сообщили РИА Новости в Центре управления полетами (ЦУП).

"Предварительно коррекция запланирована на 27 декабря. Среднюю высоту полета станции рассчитываем увеличить на 1,1 километра", — сказал представитель ЦУП.

Проводимые до этого коррекции приподнимали станцию над Землей в среднем на 400-500 метров.

Ранее сообщалось, что в скором времени орбиту МКС поднимут на 15 километров — с 405 до 420 километров над Землей. Это нужно для того, чтобы скомпенсировать влияние солнечной активности. Одиннадцатилетний солнечный цикл недавно закончился, в скором времени ожидается увеличение активности, из-за чего атмосфера может "распухнуть", а МКС начнет цепляться за нее и тормозить.