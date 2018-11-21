Финансировать МКС будут государства, а не бизнес, считают в НТС Роскосмоса

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Коммерциализация работы Международной космической станции невыгодна, даже в случае продления её эксплуатации станция будет финансироваться государствами, а не бизнесом, сообщил РИА Новости председатель Научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев.

"Несмотря на различные обсуждения и поручения, есть четкое понимание, что поддержание эксплуатации станции — это область ресурсного обеспечения правительством", — сказал Коптев в интервью РИА Новости.

По его словам, американские эксперты подсчитали, что годовая эксплуатация станции обходится американскому бюджету примерно в 3,2 миллиарда долларов, в то время как прибыль от коммерческой деятельности на станции — порядка 100 миллионов.

Ранее власти США поручали НАСА после 2025 года прекратить бюджетное финансирование МКС и передать финансирование МКС частным компаниям. О своем желании приватизировать американский сегмент ранее заявляла компания Boeing. В след за ней о своем желании взять в концессию российский сегмент станции объявила российская компания S7 Space, владеющая комплексом "Морской старт".

В настоящее время эксплуатация станции планируется до 2024 года, обсуждается возможность продления ее полета до 2028-30-х годов.