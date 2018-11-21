С космодрома Куру запустили ракету Vega со спутником на борту

Старт ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане. Архивное фото

Старт ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане. Архивное фото

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ПАРИЖ, 21 ноя — РИА Новости, Людмила Орищенко. Ракета-носитель Vega со спутником Mohammed VI на борту успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Старт ракеты состоялся в 10.43 местного времени (04.43 мск). Трансляция запуска велась на сайте компании-оператора Arianespace.

Mohammed VI —В был разработан консорциумом Thales Alenia Space для Марокко. Спутник будет использоваться, в частности, для картографических работ, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, профилактики и управления стихийными бедствиями, слежения за изменениями окружающей среды и наблюдения за границами и береговой зоной. Вес спутника составляет 1108 килограммов.

В ноябре 2017 года был запущен спутник Mohammed VI-A, который имеет схожие функции. Предполагается, что эти спутники будут взаимодополняющими и позволят обеспечить более быстрое покрытие интересующих областей.