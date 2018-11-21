Роскосмос будет равноправно сотрудничать с НАСА

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Бюджет НАСА в 15 раз больше российской федеральной космической программы, но равноправное сотрудничество будет сохранено, сообщил РИА Новости во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Соотношение бюджета НАСА на 2018-2019 годы по отношению к федеральной космической программе России составляет 14,8 раз. То есть в 15 раз у нас меньше денег, чем у НАСА. Но на самом деле мы можем сделать очень много. Нам надо найти возможность при том бюджете, который у нас есть, тем не менее сохранить равноправное сотрудничество", — сказал он.