На МКС защищаются от радиации пачками влажных салфеток, заявил космонавт

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Космонавты обкладывают стены кают на Международной космической станции пачками влажных салфеток в случае угрозы роста радиационного облучения после солнечных вспышек, рассказал во время трансляции на сайте Роскосмоса российский космонавт Сергей Прокопьев.

"На нашу экспедицию не приходилось таких вспышек. Я знаю, что раньше были такие случаи, особенно при больших магнитных бурях экипаж предупреждали о том, что на Солнце произошло и, возможно, будет определенное увеличение излучения. Экипаж иногда увеличивал количество защиты в каютах, то есть увеличивал количество влажных салфеток в пакетах, которые укладываются прямо вдоль стены и это уменьшает количество поглощенной радиации. Замечено уже, что вода — один из лучший способов от проникновения радиации", — сказал он.

В сентябре 2017 года на Солнце произошла череда вспышек. Тогда Роскосмос заявил, что защиты на МКС достаточно для обеспечения радиационной безопасности экипажа.