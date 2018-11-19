Рогозин рассказал о планах визита в США, включая встречу с Илоном Маском

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что намерен посетить США во второй половине февраля, где изучит производство на предприятиях Boeing и может встретиться с главой космической компании SpaceX Илоном Маском.

"Придет время, я подам паспорт. Скорее всего, это будет вторая половина февраля. Поедут наши директора. У нас будет интересная поездка. Мы с Boeing обязательно должны провести встречу. Нас интересует культура производства на предприятиях Boeing", — сказал Рогозин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Думаю да, почему бы и нет. Я бы с удовольствием с ним встретился. Мне он интересен и как великий авантюрист, и как хороший инженер", — отметил глава "Роскосмоса", отвечая на вопрос, будет ли он встречаться с Илоном Маском.