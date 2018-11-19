Рогозин рассказал о заинтересованности США в российских ракетных двигателях

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. США продолжат покупать российские ракетные двигатели еще более трех лет, пока эти двигатели их устраивают, заявил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Я не хочу все коммерческие средства рассказывать, но пока они не перешли на новые средства выведения, они будут летать на "Атласах" и их наши двигатели устраивают", — сказал он.

"Думаю больше даже", — отметил он, отвечая на вопрос, будет ли этот срок более трех лет.

США покупают в России два типа двигателей: РД-180 для ракет-носителей Atlas V и РД-181 для ракет Antares.