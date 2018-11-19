"Роскосмос" будет внедрять элементы многоразовости на сверхтяжелой ракете

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Роскосмос будет внедрять элементы многоразовости в рамках работы по созданию сверхтяжелой ракеты, так как там это экономически обосновано, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Наши ученые и исследователи смотрят разные варианты возвращения ступеней ракеты-носителя, в том числе по-самолетному или с помощью управляемой парашютной системы. Инженерно мы знаем, как решить этот вопрос, и мы будем внедрять систему многоразовости, скорее всего, в рамках работы по сверхтяжу, потому что там будет пять или шесть боковых блоков, которые будут основаны на технологии ракеты "Союз-5", там будет дорогостоящее оборудование", — сказал Рогозин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он сообщил, что для получения выгоды от использования многоразовой ракеты её надо запустить не менее 48 раз. "Наш институт "АГАТ" посчитал, что многоразовость дает эффект после 48-го пуска ракеты, то есть на самом деле есть вопрос, что возвращать, как возвращать", — сказал гендиректор Роскосмоса.