НАСА согласилось с итогами российского расследования аварии "Союза-ФГ"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. НАСА провело независимое расследование аварии ракеты "Союз-ФГ" и согласилось с итогами российского расследования аварии, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Наши коллеги представили математическое моделирование ситуации 11 октября… Американские коллеги, поскольку экипаж смешанный, независимое расследование также провели", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
При этом Рогозин подчеркнул, что "Роскосмос" никогда не обвинял представителей США в сверлении отверстия в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09".
"Это была нечистоплотная интерпретация отдельных публикаций в СМИ. Мы эти домыслы категорически отвергаем", — сказал он.
Авария при запуске
На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.
"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.