НАСА согласилось с итогами российского расследования аварии "Союза-ФГ"

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Спасибо за подписку

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. НАСА провело независимое расследование аварии ракеты "Союз-ФГ" и согласилось с итогами российского расследования аварии, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Наши коллеги представили математическое моделирование ситуации 11 октября… Американские коллеги, поскольку экипаж смешанный, независимое расследование также провели", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

При этом Рогозин подчеркнул, что "Роскосмос" никогда не обвинял представителей США в сверлении отверстия в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09".

"Это была нечистоплотная интерпретация отдельных публикаций в СМИ. Мы эти домыслы категорически отвергаем", — сказал он.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Роскосмос Авария "Союза-ФГ". Съемка с бортовых камер

Авария при запуске

Одиннадцатого октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.