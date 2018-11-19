МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия разрабатывает трансформируемые космические модули, объем которых после развертывания составлял бы 100 кубометров, сообщил в понедельник генеральный конструктор пилотируемых комплексов России (сотрудник РКК "Энергия") Евгений Микрин.

"Сейчас развернуты работы по проектированию трансформируемых модулей, выбраны и экспериментально отработаны состав, структура оболочки, подтверждены физико-механические свойства применяемых материалов, что позволяет создавать изделия объемом около 100 кубометров", — сказал Микрин на конференции, посвященной 20-летию Международной космической станции.

Как следует из представленной им презентации, стартовая масса такого модуля может составлять до 4750 килограммов, причем во время выведения и доставки на орбиту, внутренний объем будет составлять всего 30 кубометров.

Для хранения грузов в таком модуле можно будет выделить до 45 кубометров. Расчетный срок эксплуатации модуля — пять лет.