США заинтересованы в участии России в лунном проекте, заявили в НАСА

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. США заинтересованы в том, чтобы Россия создала транспортную систему для полетов к Луне и систему пилотируемой посадки на поверхность с окололунной станции, сообщил в понедельник заместитель главы НАСА по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер.

"Доставка очень важна… Возможно это будет российский космический корабль, чтобы доставлять экипажи к Gateway (проект американской окололунной станции — ред.), какие-то модули, возможно, даже создание аппаратов для посадки на поверхность Луны", — сказал он на конференции, посвященной 20-летию Международной космической станции".

На Международный конгресс астронавтики в австралийской Аделаиде в 2017 году Россия и США договорились о разработке окололунной станции Deep Space Gateway. Дмитрий Рогозин, ставший руководителем "Роскосмоса" уже после этого, позднее заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в создании станции "в роли пристяжных" и ограничиться созданием одного модуля. Сам американский проект так же претерпел изменения. Теперь он называется Lunar orbital platform — Gateway (LOP-G).