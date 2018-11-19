США заинтересованы в участии России в лунном проекте, заявили в НАСА

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. США заинтересованы в том, чтобы Россия создала транспортную систему для полетов к Луне и систему пилотируемой посадки на поверхность с окололунной станции, сообщил в понедельник заместитель главы НАСА по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер.
На Международный конгресс астронавтики в австралийской Аделаиде в 2017 году Россия и США договорились о разработке окололунной станции Deep Space Gateway. Дмитрий Рогозин, ставший руководителем "Роскосмоса" уже после этого, позднее заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в создании станции "в роли пристяжных" и ограничиться созданием одного модуля. Сам американский проект так же претерпел изменения. Теперь он называется Lunar orbital platform — Gateway (LOP-G).