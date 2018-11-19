В НАСА рассчитывают, что Рогозин посетит США в феврале 2019 года

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В НАСА рассчитывают, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетит США с визитом для переговоров со своими партнёрами в феврале 2019 года, заявил РИА Новости замглавы НАСА Уильям Герстенмайер.

"Да, мы рассчитываем на первую половину следующего года, примерно в феврале 2019 года. Мы пока находимся в процессе согласования всех деталей", — сказал Герстенмайер, отвечая на вопрос, когда планируется визит Рогозина в США.

По его словам, сотрудничество по Международной космической станции "рассматривается как уникальное, в отличие от остальных сфер, затронутых санкциями, — у нас есть возможность работать вместе и поддерживать станцию, и мы работаем по этому принципу".

"Мы должны работать вместе, обмениваться опытом, информацией по системам, нужны личные встречи. Что касается визита, нам ещё нужно понять, как мы сможем его организовать, обговорить все детали. Но мы понимаем, что МКС очень важна для обеих стран", — добавил он.

Ранее сообщалось, что Рогозина могут временно вывести из-под санкций для того, чтобы он мог посетить США и обсудить с НАСА дальнейшее сотрудничество. В Роскосмосе РИА Новости сообщали, что никаких официальных документов пока не получали, но подтвердили, что главы агентств обсуждали возможность такой поездки.