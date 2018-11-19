Путин поздравил представителей мировой космонавтики с двадцатилетием МКС

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей Международной научно-практической конференции "Космонавтика: открытое пространство международного сотрудничества и развития" с 20-летием создания МКС, сообщается на сайте Роскосмоса.

"Приветствую участников и гостей Международной научно-практической конференции "Космонавтика: открытое пространство международного сотрудничества и развития", приуроченной к 20-летию создания МКС", — сказал президент, слова которого опубликованы в поздравительном письме, опубликованном на сайте Роскосмоса.

Глава государства отметил, что запущенная на орбиту в 1998 году Международная космическая станция объединила передовые достижения инженерно-технической мысли и перспективные технологии наиболее развитых стран — России, США, ведущих европейских держав — членов Европейского космического агентства, Канады и Японии. "Стала по-настоящему глобальным проектом. Убедительно доказала, что, несмотря на политические противоречия, экономические трудности и социальные перемены, мы можем эффективно и слаженно трудиться, преодолевать сложности и находить компромиссы", — отметил российский лидер.

"С удовлетворением отмечу, что за прошедшие годы был приобретён уникальный опыт сотрудничества при строительстве станции, подготовке и деятельности международных экипажей, в согласовании широкого спектра вопросов, связанных с безопасностью и надёжностью её эксплуатации. На МКС побывали представители 18 государств, которые провели целый ряд исследований, имеющих большое значение для развития космонавтики, ключевых отраслей мировой экономики, науки, медицины", — сказал Путин.

По его словам, сегодня, для того чтобы идти вперёд, необходимо в полной мере использовать научно-технологический задел МКС для реализации новых масштабных научно-исследовательских программ изучения и освоения космического пространства. "Особенно — дальнего космоса и пилотируемой космонавтики", — уточнил президент.

Он высказал уверенность, что высказанные в ходе Конференции идеи послужат совершенствованию национальной космонавтики и укреплению международного сотрудничества. "Желаю вам плодотворной работы", — резюмировал Путин.