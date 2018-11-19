Экипаж МКС начал разгрузку корабля "Прогресс МС-10"

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Экипаж Международной космической станции ночью открыл входной люк в грузовой космический корабль "Прогресс МС-10" и приступил к разгрузке доставленных грузов, сообщили РИА Новости в Центре управления полетами.

"Открытие люка проведено экипажем в 2.08 мск", — сказал собеседник.

После этого экипаж приступил к работам по разгрузке, уточнил он.

Грузовой корабль "Прогресс МС-10" причалил к Международной космической станции 18 ноября. Он стартовал на ракете "Союз-ФГ" 16 ноября. Это был первый полет ракеты после аварии 11 октября.