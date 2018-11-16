Блоки первой ступени успешно отделились от ракеты "Союз-ФГ"

КОРОЛЕВ (Московская область), 16 ноя – РИА Новости. Боковые блоки первой ступени успешно отделились от центрального блока ракеты "Союз-ФГ", стартовавшей с космодрома Байконур несколько минут назад, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами.

"Есть отделение первой ступени ракеты-носителя", — объявил диктор в центре.

"Полет проходит по программе", — сказал он.

"Полет проходит по программе", Одиннадцатого октября именно на этом этапе один из боковых блоков ракеты "Союз-ФГ" вовремя не отделился, ударив по центральному блоку второй ступени и пропоров его. Экипаж космического корабля "Союз МС-10" спасла автоматика, он совершил приземление в Казахстане. Как установила комиссия Роскосмоса, причиной аварии стало повреждение датчика, отвечающего за разделение ступеней. При обследовании ракеты "Союз-ФГ" для данного пуска каких-либо повреждений датчиков выявлено не было, но их на всякий случай все же заменили.

Пуск "Союза-ФГ" произведен с так называемого "Гагаринского старта" (первая площадка космодрома) Байконур в 21.14 мск. Примерно через девять минут после старта третья ступень ракеты "Союз-ФГ" выведет грузовой корабль "Прогресс МС-10" на низкую околоземную орбиту, откуда тот возьмет курс на МКС. Автономный полет к станции займет двое суток. Стыковка с модулем "Звезда" российского сегмента МКС должна пройти в автоматическом режиме в 22.30 мск 18 ноября. Контролировать процесс стыковки будет находящийся на МКС российский космонавт Сергей Прокопьев.

Среди грузов "Прогресса": топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа. Предполагается, что корабль будет находиться в составе станции до марта 2019 года, когда его сведут с орбиты.

Запуск "Союза-ФГ" застрахован на сумму в 3,245 миллиарда рублей. Его удалось застраховать со второго раза на сумму в два раза выше, чем предыдущие пуски. В первый раз после аварии 11 октября никто из страховых компаний не решался на это.

Всего на складах Роскосмоса осталось еще четыре ракеты. Их планируется "отстрелять" до конца 2019 года, после чего перейти на использование ракет "Союз-2", в которых нет украинских комплектующих.