Астронавт НАСА рассказала, как на МКС преодолевают языковой барьер

ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Экипаж Международной космической станции общается между собой на смеси русского и английского, и никакого языкового барьера в космосе нет, рассказала по видеосвязи на встрече с учениками одной из школ Нью-Йорка астронавт НАСА Серена Ауньон-Ченселлор, которая сейчас находится на орбите.

"Забавно, но мы не считаем, что язык представляет преграду здесь наверху. Мы все проходим обучение на русском, а российские космонавты проходят обучение на английском, и мы переходим с одного языка на другой и обратно", — пояснила она.

Говоря о тех сложностях, которые, по мнению школьников, возникают у международного экипажа станции, Ауньон-Ченселлор отметила, что обитатели МКС не считают язык барьером.

"Скорее, это делает нашу жизнь здесь веселее", — отметила астронавт.

Американка находится на МКС вместе с немецким астронавтом Александром Герстом и россиянином Сергеем Прокопьевым.

"Очень часто я обращаюсь к Сергею на русском, он отвечает на английском, иногда наши предложения перемешены, что-то вроде ринглиш (REnglish), если хотите", — рассказала Ауньон.

"Мы видим в этом преимущество, потому что иногда слова в русском языке лучше, чем в английском, и мы выбираем их. Это очень интересно и дает нам больше возможностей, чтобы говорить с партнерами о важных вещах, например о семье, об оставшихся дома родных", — заключила астронавт.