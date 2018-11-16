Бахрейн рассчитывает на сотрудничество с Россией по спутникам

МАНАМА (Бахрейн), 16 ноя — РИА Новости, Юлия Троицкая. Бахрейн рассчитывает на сотрудничество с Россией в создании и запуске спутников, сообщил в пятницу РИА Новости в кулуарах авиасалона BIAS-2018 исполнительный директор агентства Бахрейна по космической науке NSSA Мухаммед аль-Асири.

"Мы провели переговоры с представителями "Роскосмоса" и обсудили возможности научного сотрудничества в космической отрасли во время авиашоу в Бахрейне. Итоги этой встречи были очень положительными. От России мы ожидаем обмена знаниями и хотим сотрудничать в запуске спутников в будущем. Мы также нуждаемся в обучении по определенным аспектам, связанным с космическими технологиями, в частности, с созданием более крупных спутников или наземных станций, которые бы анализировали полученные с них данные", — рассказал аль-Асири.

Он уточнил, что на первом этапе агентство планирует основать лабораторию, а впоследствии превратить ее в национальный центр, где будет анализироваться информация со спутников.

По словам главы агентства, сейчас подходит к концу набор первой команды бахрейнских специалистов для работы над созданием спутников, в которую войдут десять человек — инженеры, программисты, физики, математики, химики. "Эта команду нужно обучать. Кроме того, в будущем мы намерены набрать больше специалистов, и тогда возникнет необходимость расширить их обучение, поскольку мы должны быть уверены в их знаниях разных технологий по созданию спутников", — добавил аль-Асири.