Комиссия связи США дала разрешение SpaceX на запуск спутников в космос

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Федеральная комиссия связи США (FCC) в четверг одобрила масштабное развертывание спутников связи компанией SpaceX, говорится в заявлении комиссии, опубликованном на официальном сайте.

"Комиссия разрешила SpaceX создавать, развертывать и управлять новой низкоорбитальной группировкой из более чем 7 тысяч спутников с использованием частот V-диапазона. Деятельность комиссии предоставляет SpaceX дополнительные возможности для обеспечения географического охвата, а также поддержки широкого спектра услуг широкополосной связи для жилых, коммерческих, институциональных, правительственных и профессиональных пользователей в Соединенных Штатах и во всем мире", — говорится в заявлении FCC.

Кроме того, FCC предоставила разрешение на развертывание спутников на низкой околоземной орбите трем другим компаниям, в числе которых Kepler Communications, Telesat Canada и LeoSat MA.

Как сообщается в заявлении, ожидается, что запуск этих спутников "позволит создать фиксированную спутниковую службу в США, расширить глобальную сеть, а также поможет увеличению доступности высокоскоростных широкополосных сетей и обеспечению конкуренции (США — ред.) на рынке".

FCC занимается регулированием эфирного и кабельного телевидения, интернет-провайдеров, а также телефонных компаний.