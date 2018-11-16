Запуск "Протона-М" со спутниками Eutelsat 5WB и MEV-1 планируют на 2019 год

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Запуск двух спутников Eutelsat 5WB и MEV-1 на ракете "Протон-М" планируется провести с космодрома Байконур в первой половине 2019 года, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Центра имени Хруничева (производитель ракет).

"Планируется, что запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками Eutelsat 5WB и MEV-1 состоится в первой половине 2019 года", — приводит пресс-служба слова заместителя гендиректора по внешнеэкономической деятельности Центра Хруничева Андрея Панкратова.

"Проведение примерочных испытаний переходной системы ракеты-носителя и космических аппаратов запланировано в середине декабря 2018 года. Мы рассчитываем, что в результате будет подтверждена механическая и электрическая совместимость переходной системы и космических аппаратов", — добавил Панкратов.

Кроме того, специалисты Центра имени Хруничева, NGIS (заказчики MEV-1), Eutelsat (заказчики Eutelsat 5WB) и совместного предприятия ILS (оператор "Протонов" на мировом рынке) обсудили план всей пусковой кампании.

"Участники совещания отметили высокий уровень готовности всех заинтересованных сторон к осуществлению пусковой программы и подчеркнули особую важность соблюдения сроков и других существующих договоренностей для ее успешной реализации", — отметили в пресс-службе.