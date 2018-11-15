Запуск грузового корабля Cygnus с грузом для МКС отложили до субботы

ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Запуск грузового корабля Cygnus на Международную космическую станцию отложен 17 ноября из-за плохой погоды в районе космодрома в Виргинии на востоке США, сообщила компания Northrop Grumman, которой принадлежат космический корабль и ракета-носитель.

Запуск корабля Cygnus на ракете-носителе Antares был запланирован на 04.23 утра по времени Восточного побережья США (12.23 мск) в пятницу. Однако, в четверг на восточное побережье США пришел первый первый снег, а во второй половине дня в четверг и в ночь на пятницу ожидается дождь.

"Из-за прогнозируемых на завтра погодных условий НАСА и Northrop Grumman приняли решение о переносе… на субботу, 17 ноября, пятиминутное стартовое окно откроется в 04.01 (12.01 мск)", — сообщила компания в своем Twitter.

Первоначально старт планировался на четверг, но также был перенесен из-за плохой погоды. Ранее в НАСА заявляли, что прогноз погоды на резервный день старта в субботу благоприятный.

В случае успешного старта Cygnus прибудет на МКС в понедельник 19 ноября. Корабль доставит на орбиту более трех тонн груза, в том числе провиант, материалы для научных экспериментов и технического обслуживания станции.