Запуск грузового корабля Cygnus с грузом для МКС отложили до субботы

ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Запуск грузового корабля Cygnus на Международную космическую станцию отложен 17 ноября из-за плохой погоды в районе космодрома в Виргинии на востоке США, сообщила компания Northrop Grumman, которой принадлежат космический корабль и ракета-носитель.
"Из-за прогнозируемых на завтра погодных условий НАСА и Northrop Grumman приняли решение о переносе… на субботу, 17 ноября, пятиминутное стартовое окно откроется в 04.01 (12.01 мск)", — сообщила компания в своем Twitter.
В случае успешного старта Cygnus прибудет на МКС в понедельник 19 ноября. Корабль доставит на орбиту более трех тонн груза, в том числе провиант, материалы для научных экспериментов и технического обслуживания станции.