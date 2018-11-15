Музей космонавтики запустил онлайн-выставку к 30-летию полета "Бурана"

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Музей космонавтики разместил в сети электронную выставку, посвященную 30-летию полета ракетоплана "Буран", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Музей космонавтики открыл электронную выставку "Энергия — Буран". Ракетоплан будущего", посвященную 30-летию полета уникального космического корабля. Экспозицию разместили на страницах музея в социальных сетях "В контакте" и "Фейсбук" 15 ноября ровно в 06.00", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, проект рассказывает о технологиях, применявшихся при строительстве космического корабля, а также о специалистах, которые над ним работали. Основой экспозиции являются архивные материалы, дневниковые записи, интервью.