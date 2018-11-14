Стали известны подробности увольнения гендиректора "Главкосмоса"

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава компании "Главкосмос" Денис Лысков уволился с должности по итогам проверки, инициированной главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным, сообщили РИА Новости в госкорпорации.

"В связи с тем, что госкорпорация "Роскосмос" приняла решение о передаче всех внешнеэкономических операций предприятий отрасли дочерней компании "Главкосмос", по указанию гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина была инициирована проверка, по результатам которой глава "Главкосмоса" Денис Лысков покинул свой пост", — сказали в госкорпорации.

В ближайшее время будут представлены кандидатуры на замещение вакантной должности, уточнили там.