РКК "Энергия" прогнозирует снижение цен на турпутевки в космос

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Цены на космический туризм снизятся с началом полетов американских частных космических кораблей и развитием конкуренции, в России конкуренции в этой сфере не будет, говорится в ежеквартальном отчете производителя космических кораблей "Союз" и "Прогресс", ракетно-космической корпорации "Энергия".

"После первоначального периода демонстрации надежности новых американских кораблей рыночные цены на полеты, скорее всего, начнут снижаться из-за растущей конкуренции, что может привести к расширению рынка пилотируемых полетов. На внутреннем рынке корпорация по данному направлению деятельности конкурентов не имеет", — говорится в отчете.

В планах НАСА – приступить к эксплуатации пилотируемых коммерческих кораблей Starliner (Boeing) и Crew Dragon (SpaceX) в конце 2019 — начале 2020 года. Демонстрационные летные испытания коммерческих кораблей планируются в первой половине 2019 года в беспилотном режиме, а во второй половине 2019 года – в пилотируемом режиме, говорится в документе.

Ранее сообщалось, что первые контракты по полетам американских астронавтов на Международную космическую станцию начинались с 20 миллионов долларов, а закончились на отметке около 82 миллионов за место. Аналогичная ситуация сложилась с космическими туристами. Первый турист Денис Тито заплатил за полет 20 миллионов долларов, а так и не полетевшая британская певица Сара Брайтман должна была отдать за путевку в космос 52 миллиона долларов.