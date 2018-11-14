Китай готов развивать сотрудничество в сфере мирного освоения космоса

ПЕКИН, 14 ноя — РИА Новости. Китай готов развивать сотрудничество со всеми странами в сфере мирного освоения космоса, заявил глава Китайского государственного космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь, выступая на форуме Азиатско-Тихоокеанской организации по космическому сотрудничеству (APSCO).

"В дальнейшем Китай будет еще активнее и, придерживаясь более открытой позиции, будет развивать сотрудничество со всеми странами в сфере мирного исследования космоса и освоения ресурсов космического пространства", — заявил он, выступая на пленарной сессии.

Он добавил, что исследование Вселенной, развитие космонавтики, строительствo космической державы – цели, за которыми неустанно идёт Китай, отметив, что страна добилась "блистательных результатов" в сфере пилотируемых полетов в космос и зондировании Луны.

"Вместе со своим развитием китайский народ раскрывает свои объятия, приветствует все страны на свой скорый поезд экономического развития и попутный автомобиль развития космической области", — сказал глава космического ведомства Китая.

Он также подчеркнул, что Китай будет всеми силами поддерживать развитие APSCO и процветание АТР.

"Являясь страной-членом APSCO, мы готовы выполнять свои обязательства. Мы также призываем все страны-члены и соответствующие международные космические организации всеми силами оказывать поддержку развитию APSCO", — сказал Чжан Кэцзянь, выразив уверенность в том, что благодаря усилиям всех сторон APSCO внесет важный вклад в дело мира, развития и процветания АТР.

APSCO — некоммерческая, межправительственная организация, которая была создана 16 декабря 2008 года. Организация объединяет Китай, Бангладеш, Иран, Монголию, Пакистан, Перу и Таиланд и Турцию. Главной задачей организации является укрепление регионального сотрудничества в сфере космических науки и технологий. Страны APSCO ведут совместные научно-исследовательские проекты, взаимодействуют по линии подготовки экспертов в сфере освоения космоса.