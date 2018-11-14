МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ракету "Союз-ФГ" с грузовым кораблем "Прогресс МС-10" вывезут в среду из монтажно-испытательного корпуса на космодроме "Байконур" и установят на стартовый стол, сообщали ранее в ракетно-космической корпорации "Энергия".

Запуск "Союза-ФГ", намеченный на 16 ноября, станет первым стартом к Международной космической станции после аварии 11 октября. Тогда аналогичная ракета не вывела на орбиту корабль "Союз МС-10" с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом. Экипаж благополучно вернулся на Землю.

Позднее стало известно, что из-за погнутого при сборке штока датчика отделения одного из четырех боковых блоков ракеты не открылось сопло увода. Блок не отошел от второй ступени, ударил по ней и вскрыл бак окислителя.

"По окончании общей сборки представители технического руководства и государственной комиссии на космодроме "Байконур" выдали заключение о готовности ракетно-космического комплекса к вывозу и установке РКН (ракеты космического назначения) на стартовом комплексе", — сообщали ранее в "Энергии".

Ракета будет установлена на стартовой площадке №1 (Гагаринский старт).

Ранее глава аварийной комиссии Олег Скоробогатов сообщал, что две уже собранные ракеты, аналогичные аварийному "Союзу-ФГ" — одну на "Байконуре" и одну на космодроме "Куру" во Французской Гвиане, разберут и перепроверят. Источник РИА Новости сообщал, что штоки датчиков всех четырех боковых блоков "Союза", на котором планируется запустить "Прогресс", заменят, даже несмотря на отсутствие внешних повреждений. В "Роскосмосе" сообщали, что расчеты на "Байконуре" готовят ракету к старту, работая даже в выходные и праздничные дни.

"Прогресс МС-10" доставит на МКС около 2,5 тонны различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо в баках, воду и сжатые газы.