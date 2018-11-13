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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. "Роскосмос" сформировал конструкторское бюро, которое будет заниматься созданием сверхтяжелой ракеты, сообщил во вторник РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявлял, что в создании этой ракеты будут участвовать все конструкторские коллективы "Роскосмоса".

"Для создания ракеты сформировано отдельное конструкторское бюро", — сказал источник.

В "Роскосмосе" в ответ на запрос РИА Новости указали, не уточняя детали, что "ведутся работы по кооперации всех предприятий отрасли для реализации проекта сверхтяжелой ракеты".

Указ президента России Владимира Путина о создании сверхтяжелой ракеты был подписан в начале 2018 года. Головным разработчиком комплекса назначена РКК "Энергия".

К концу 2019 года должно быть завершено эскизное проектирование комплекса, а первый старт ракеты назначен на 2028 год. Сверхтяжелую ракету планируется использовать для выполнения перспективных космических полетов, например к Луне и Марсу.

Планируется, что первая ступень новой ракеты среднего класса "Союз-5" (которая тоже только разрабатывается в России) станет частью первой ступени "сверхтяжа". Сверхтяжелая ракета должна стартовать с нового космодрома Восточный в Амурской области.

Ожидается, что в наиболее грузоподъемной версии сверхтяжелая ракета сможет выводить на околоземную орбиту порядка 100 тонн груза.