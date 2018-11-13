Новый биопринтер отправят на российский сегмент МКС 3 декабря

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Копию магнитного 3D-биопринтера, потерянного во время аварии "Союза-ФГ" 11 октября, отправят на Международную космическую станцию 3 декабря на корабле "Союз МС-11", сообщает во вторник Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

"(Эксперимент) магнитный 3D-биопринтер, второй образец оборудования для которого будет доставлен на станцию на борту транспортного грузового корабля "Союз МС-11", — приводит ЦПК слова командира корабля космонавта Олега Кононенко.

Ранее управляющий партнер компании-создателя биопринтера 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани сообщал, что дублер прибора, который использовался для подготовки космонавтов, подготовят к запуску "в самом скором времени".

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.

Биопринтер находился в бытовом отсеке, который при жестком приземлении был деформирован настолько сильно, что грузы не уцелели.