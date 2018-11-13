"Роскосмос" выведет на орбиту четыре спутника, засекающих пуски ракет

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" планирует запустить два спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" в 2020 и 2021 годах и четыре спутника "Ресурс-ПМ" с 2022 по 2025 год, следует из презентации, представленной замдиректора департамента навигационных космических систем "Роскосмоса" Валерием Заичко.

Ранее сообщалось, что спутники "Ресурс-П" (три таких спутника функционируют сейчас на орбите) могут снимать объекты в космосе с расстояния порядка 400-500 километров. При этом спутники следующего поколения "Ресурс-ПМ" получат аппаратуру с улучшенными характеристиками и смогут снимать пуски и полеты ракет.

Первые три "Ресурса-П" были запущены на орбиту в 2013, 2014 и 2016 годах.

Сообщалось, что контракт на разработку космического аппарата "Ресурс-ПМ" был заключен "Роскосмосом" с РКЦ "Прогресс" в 2016 году. Всего предусматривалось создание трех спутников, причем первый аппарат должны были запустить в 2020 году, второй — в 2021 году, а третий — до 2025 года.

"Ресурсы-ПМ" будут способны проводить съемку в видимом и инфракрасном диапазонах. Они предназначены для создания и обновления топографических карт, контроля загрязнения природной среды, мониторинга природных чрезвычайных ситуаций, экологического мониторинга, поиска нефти, газа, месторождений полезных ископаемых.