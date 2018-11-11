"Роскосмос" за 40 лет планирует провести 240 пусков "Союза-5" с "Байконура"

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Роскосмос рассчитывает провести с космодрома Байконура в течение 40 лет 240 пусковых ракеты "Союз-5", говорится в видео, выложенном в Twitter главой госкорпорации Дмитрием Рогозиным.

"Жизненный цикл комплекса (Байтерек — ред.) составит 40 лет, в течение которых будет осуществлено 240 пусковых ракет с общим бюджетом 14,4 млрд долларов США", — говорится в видео, посвященном комплексу "Байтерек" и ракете "Союз-5".

Краткое описание совместного с Казахстаном проекта Байтерек. Для начала коммерческой эксплуатации новой ракеты среднего класса Союз-5 и испытаний нового многоразового пилотируемого корабля на Байконуре начинается реконструкция стартового комплекса "Зенит"https://t.co/pBJZA2WSnR pic.twitter.com/mWgDckD3i9 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 ноября 2018 г.

Космический ракетный комплекс "Байтерек" — совместный проект России и Казахстана, который реализуется с 2004 года. Изначально проект предполагал модернизацию стартового стола от ракеты "Зенит" на Байконуре под ракету "Ангара", однако многократно выросшая впоследствии стоимость проекта заставила стороны пересмотреть идею. Второй этап проекта, который начал реализовываться в 2013 году, предполагал создание Россией, Казахстаном и Украиной оператора услуг по запускам с Байконура ракеты "Зенит", но после событий на Украине в 2014 году и разрыва кооперации между странами проект был заморожен. В 2016 году Россия и Казахстан начали обсуждение возможности реализации в рамках проекта "Байтерек" пусков ракеты среднего класса "Феникс", впоследствии получившей название "Союз-5" в России и "Сункар" (Сокол) в Казахстане. После того, как Рогозин возглавил Роскосмос, он заявил, что ракета "Союз-5" в ранее предложенном виде создаваться не будет, поскольку во многом повторяет имеющийся "Зенит".

Для реализации проекта "Байтерек" в 2005 году в Казахстане было создано одноименное совместное предприятие, равные доли в котором получили правительственные структуры Казахстана и российский Космический центр им. Хруничева.