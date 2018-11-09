Источник назвал дату пуска ракеты "Союз-2.1а" с космодрома "Восточный"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома "Восточный" запланирован на утро 25 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Пуск ракеты "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" намечен на 5:07 мск 25 декабря. На орбиту планируется вывести два российских спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №5 и "Канопус-В" №6, а также около трех десятков малых космических аппаратов, в основном класса "кубсат", — сказал собеседник агентства.
По его словам, специалисты на космодроме начинают подготовку к очередному запуску.
Разгонный блок "Фрегат" отправили на "Восточный" в конце прошлой недели.
Спутники "Канопус-В" проходят заключительные проверки в ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ" и в середине ноября также должны поступить на космодром.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" находится на космодроме с 18 июня 2018 года.
Спутники для мониторинга ЧС
На орбите также работает "Канопус-В" №1, запущенный в 2012 году с космодрома "Байконур" и запущенный с ним в кластере спутник БКА ("Белорусский космический аппарат"), имеющий аналогичные конструкцию и назначение.
Группировка спутников "Канопус-В" предназначена для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, а наличие в ней нескольких космических аппаратов позволяет увеличить частоту обзора земной поверхности и сделать информацию со спутников более оперативной.