МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Компания "Терра Тех" (часть холдинга "Российские космические системы" (РКС), который входит в "Роскосмос") заключила соглашение с заказчиком из ОАЭ о разработке информационного онлайн-ресурса на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), это соглашение стало первым в истории России подобным международным коммерческим контрактом, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе РКС.

"Соглашение станет первым международным опытом коммерциализации российских технологий обработки данных ДЗЗ в рамках развития цифровой экономики и продвижения отечественных высокотехнологичных продуктов на зарубежные рынки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма контракта составила 200 тысяч долларов.