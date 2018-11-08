Россия и Китай подписали протокол о разработке ракетных двигателей

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российский двигателестроительный холдинг НПО "Энергомаш" и Китайская космическая корпорация науки и техники планируют совместно заняться разработкой перспективных ракетных двигателей на водороде и метане, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса.

"Согласно подписанному протоколу, сотрудничество в области ракетных двигателей может осуществляться по направлениям разработки жидкостных ракетных двигателей на компонентах топлива кислород-керосин, кислород-водород и кислород-метан", — говорится в сообщении.

Протокол в рамках международного авиационно-космического салона Air Show China 2018 подписали генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов и президент Шестой академии китайской космической корпорации науки и техники Лю Чжижан.