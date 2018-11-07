"Роскосмос" не выделил Центру Хруничева средств на погашение кредитов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Счетная палата обнаружила, что "Роскосмос" не перечислил Центру им. Хруничева субсидии на погашение предприятием процентов по кредитам, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за январь-сентябрь 2018 года.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что в Центре Хруничева имеется финансовая дыра в 111 миллиардов рублей.

"Не осуществлялось перечисление госкорпорацией "Роскосмос" субсидий АО "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева", город Москва, на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением полученных в российских кредитных организациях кредитов и уплатой процентов по ним, предусмотренным сводной росписью с изменениями в объеме 8 миллиардов рублей. Срок внесения в правительство Российской Федерации проекта постановления правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления указанных субсидий установлен 17 июля 2018 года", — говорится в документе, опубликованном на сайте Счетной палаты.

"Счетная палата отмечает наличие рисков недостижения показателей результативности отдельных субсидий в связи с отсутствием исполнения расходов на предоставление указанных субсидий", — говорится в документе.