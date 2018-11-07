Совет главных конструкторов одобрил запуск корабля "Союз МС-11" к МКС

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Совет главных конструкторов признал готовыми технику и средства обеспечения к запуску на Международную космическую станцию очередной экспедиции на космическом корабле "Союз МС-11", говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ракетно-космической корпорации "Энергия".

Запуск очередной экспедиции на корабле "Союз МС-10" 11 октября закончился аварией.

"Наземный комплекс, персонал управления полетом готовы к посадке корабля "Союз МС-09" и запуску корабля "Союз МС-11". С сообщениями о готовности всех систем корабля "Союз МС-11" и российского сегмента МКС выступили главные конструкторы, ответственные представители РКК "Энергия" и организаций-соисполнителей. Получено заключение о готовности средств и персонала ЦУП-М (Центр управления полетами в Москве — ред.) к работам по проведению запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-11"; доложено о готовности средств поиска и спасания", — говорится в сообщении.

В экипаж "Союза МС-11" входят российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американский астронавт и Энн Макклейн. Запуск планируется на 3 декабря.