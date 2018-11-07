S7 Space планирует создать многоразовую ракету на базе "Союза-5"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Частная компания S7 Space (входит в группу S7), ранее купившая проект "Морской старт", намерена создать на базе разрабатываемой "Роскосмосом" одноразовой ракеты "Союз-5" многоразовую модификацию с условным названием "Союз-7" и провести первый пуск ее прототипа в одноразовом исполнении в 2022 году, рассказал РИА Новости гендиректор компании Сергей Сопов.

"Мы сотрудничаем с "Роскосмосом" в работе над ракетой "Союз-5". Однако под свои задачи на основе эскизного проекта этого носителя мы будем делать собственную версию ракеты с многоразовой первой ступенью. Модификация ракеты получила условное название "Союз-7", в версии для "Морского старта" — "Союз-7SL" (Sea Launch)", — сказал он.

По словам Сопова, первый тестовый старт нового носителя, пока в одноразовом варианте, возможен уже через три года – в 2022 году. Как планируется, ракета выведет на орбиту транспортный грузовой корабль, который также планирует создать S7 Space.

"Роскосмос" заказал разработку ракеты среднего класса "Союз-5"Ракетно-космической корпорации "Энергия", выделив около 60 миллиардов рублей. Первый пуск носителя прописан на 2022 год. При этом генеральный конструктор ракеты Игорь Радугин недавно перешел из РКК "Энергия" в S7 Space.

Позже стало известно, что и генеральный конструктор космического корабля "Федерация" также перешел на работу в S7 Space, где займется созданием транспортного корабля.

Также, после того, как новая российская ракета, создающая в рамках проекта "Феникс", получила свое текущее название "Союз-5", сообщалось, что название "Союз-7" может получить носитель, использующий в качестве топлива метан.