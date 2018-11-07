Власти одобрили проект о сотрудничестве с Китаем по спутниковым системам

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Правительство России одобрило проект соглашения о сотрудничестве с Китаем в области применения в мирных целях спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу", соответствующий документ опубликован на сайте российского кабинета.

"Одобрить представленный государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект соглашения между правительством России и правительством Китайской народной республики о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" в мирных целях", — сообщается на сайте.

Цель будущего соглашения — создание организационно-правовой основы для выгодного сотрудничества по совместному использованию спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" в мирных целях, развитие навигационных технологий, использующих системы ГЛОНАСС и "Бэйдоу", и повышение уровня образования в области гражданского применения спутниковой навигации.

Проект соглашения предусматривает сотрудничество по разработке и производству гражданского навигационного оборудования и разработку российско-китайских стандартов применения навигационных технологий, использующих ГЛОНАСС и "Бэйдоу", например стандартов по контролю транспортных потоков, пересекающих российско-китайскую границу.

"Роскосмосу" поручено провести переговоры с Китаем переговоры по итогам подписать это соглашение от имени правительства России.