Источник рассказал, почему компьютер на МКС перезагрузят через два дня

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Компьютер на российском сегменте Международной космической станции не будут перезагружать сразу, потому что нужно прописать команды для перезагрузки, а затем проверить их на наземной модели, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что на одном из трех компьютеров российского сегмента МКС произошел сбой. На работу станции это никак не должно повлиять, а перезагрузка планируется лишь 8 ноября.

"Перезагрузить компьютер на МКС — это не просто щелкнуть тумблером. Нужно подготовить пакет управляющих воздействий, то есть последовательность команд, которую затем заложат в суточную программу полета. После того, как ее пропишут, ее нужно проиграть на наземном комплексно-моделирующем стенде, чтобы убедиться, что все коды правильно написаны", — сказал собеседник агентства.

По его словам, только после этого программу можно будет закладывать на борт для перезапуска.

Кроме того, источник отметил, что обычно такие "перезагрузки" стараются делать в дни, когда на станции не происходит ответственных операций, например, маневров или выдачи управляющих импульсов.

Собеседник агентства рассказал, что ранее в истории МКС бывали периоды, когда на российском сегменте месяцами работали только два компьютера.