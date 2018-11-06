Космонавт прокомментировал сбой в работе компьютера на МКС

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сбой в работе одного из трех компьютеров на Международной космической станции не представляет опасности, это обычная ситуация, рассказал РИА Новости космонавт, Герой России, рекордсмен мира по суммарному времени пребывания в космосе Геннадий Падалка.

Ранее Роскосмос сообщил, что на одном из компьютеров российского сегмента МКС произошел сбой. Менять компьютер не потребуется, его перезагрузят 8 ноября 2018 года.

"Это не ЧП. Там три терминальных вычислительных машины и три центральных вычислительных машины, они работают параллельно. Если работает две из трех — это считается нормой, что у нас, что у партнеров. Никаких проблем нет. Наши компьютеры запараллелены с американским сегментом. Даже если у нас все откажет, система управления движением будет подхвачена американским компьютером. Все резервировано", — сказал Падалка.

По его словам, во время его полетов он неоднократно самостоятельно менял компьютеры на МКС. "Они легко меняются, это обычный компьютер", — сказал он.

Падалка провел в космосе 878 суток, он совершил пять космических полетов.