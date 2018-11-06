На борту МКС произошел сбой в работе одного из компьютеров

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" подтвердил, что на одном из компьютеров российского сегмента МКС произошел сбой.

Ранее об этом со ссылкой на неофициальные источники написали СМИ.

"Пропала так называемая программная готовность одного из трех компьютеров на МКС, иными словами, произошел сбой программы. Для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск", — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

При этом в "Роскосмосе" заверили, что "на работу МКС этот сбой никак не повлияет". Штатная циклограмма позволяет бесконечно долго летать лишь с двумя рабочими компьютерами, отметили там.

"Чтобы быть уверенными в надежности ноябрьской стыковки с кораблем "Прогресс", мы проведем перезагрузку 8 ноября 2018 года", — уточнили в госкорпорации.