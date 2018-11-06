Реанимированный спутник "Глонасс" вывели из орбитальной группировки

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Спутник "Глонасс-М" № 734, который выходил из строя в апреле 2018 года, а затем был реанимирован, вывели из состава группировки ГЛОНАСС, сообщает во вторник Информационно-аналитический центр координатно-временного обеспечения (ИАЦ КВНО) ЦНИИмаш.

"По сообщению Центра управления системой ГЛОНАСС прекращены все работы с космическим аппаратом Глонасс-М №734 (5-ая точка). Аппарат выведен из состава орбитальной группировки ГЛОНАСС", — говорится в сообщении.

Спутник "Глонасс-М" №734 выходил из строя 19 апреля, тогда у него пропал навигационный сигнал. Аппарат находился на тот момент на орбите уже девять лет при гарантированном сроке активного существования в семь лет. Позднее глава предприятия "ИСС Решетнева", которое собирает эти спутники, Николай Тестоедов сообщал РИА Новости, что неисправный спутник удалось реанимировать.

Тем не менее, на замену "Глонассу-М" №734, как отработавшему гарантийный срок, был отправлен еще один аппарат.

Сейчас, по данным ИАЦ КВНО, в составе группировки 26 аппаратов "Глонасс" (№734 не входит в это число). Из них 24 используются по назначению, один на этапе летных испытаний, и еще один на этапе ввода в систему.