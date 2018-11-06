В России в 2019 году создадут холдинг космического двигателестроения

ЧЖУХАЙ, 6 ноя — РИА Новости. Российский холдинг космического двигателестроения будет создан в середине 2019 года, заявил во вторник РИА Новости в ходе авиасалона Airshow China-2018 генеральный директор НПО "Энергомаш", которая станет интегрирующей компанией данного объединения, Игорь Арбузов.

"Уже переданы акции разных двигателестроительных компаний, и сейчас идет процесс отделения из центра Хруничева КБХМ имени Исаева и "Воронежского механического завода". В середине 2019 года эта процедура должна закончиться, этим практически завершится формирование холдинга", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Арбузов подчеркнул, что создание интегрированной структуры поможет снизить издержки при разработке новых ракетных двигателей, а также поспособствует обмену уникальными компетенциями, наработанными российскими предприятиями и институтами.